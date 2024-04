Joker: Folie à Deux inneholder "noe seksualitet og kortvarig nakenhet"

HQ

I går kunne vi ta en titt på filmplakaten for den kommende Joker: Folie à Deux, sammen med en bekreftelse på at en første trailer vil bli sluppet 9. april.

Det var imidlertid ikke det eneste som ble vist og bekreftet fra filmen, for via TikTok fikk vi også høre Harley Quinn (spilt av Lady Gaga) levere sin første replikk, som er: "You can do anything you want .... you're Joker".

For de som lurer på om karakteren vil beholde sin distinkte Brooklyn-aksent (som debuterte i The Animated Series takket være den avdøde stemmeskuespilleren Arleen Sorkin) avslører denne enkle kommentaren at dette ikke er tilfelle. Lady Gaga høres rett og slett ut som Lady Gaga, noe som virker mer enn rimelig med tanke på at Jokeren heller ikke er den Jokeren vi er vant til, men en person som har psykiske lidelser.

I tillegg til dette melder Deadline at filmen nå har fått en aldersgrense fra Motion Picture Association, som ikke overraskende har bestemt at den skal være R-klassifisert (den originale Joker ble den mest innbringende R-klassifiserte voksenfilmen noensinne). Så hva er det som rettferdiggjør aldersgrensen? Vel, vi kan tydeligvis se frem til "noe sterk vold, gjennomgående språk, noe seksualitet og kortvarig nakenhet".

Og nå vet vi det. 4. Oktober er premieredatoen.