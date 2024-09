Joker: Folie à Deux inviterer til sang og dans i denne nye traileren

HQ

For mange av oss er Joker: Folie à Deux en av høstens desidert mest etterlengtede filmer, og med litt over to uker igjen til premieren begynner det å bli vanskelig å sitte stille. Forventningene er selvsagt skyhøye, og med denne nye traileren får vi se litt mer av Flecks galskap.

Kjærlighet, musikk og kaos står på menyen når Joker: Folie à Deux har kinopremiere 2. oktober. Vil oppfølgeren kunne måle seg med sin forgjenger? Vi håper inderlig det. Ta en nærmere titt på den nye traileren nedenfor.

Gleder du deg til Joker: Folie à Deux?