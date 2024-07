Joker: Folie à Deux-trailer viser århundrets rettssak

HQ

Den nye traileren har nettopp blitt sluppet for Joker: Folie à Deux, og vi har fått nok en god titt på oppfølgeren til Joker fra 2019. Det er bare noen måneder igjen til vi får se Joaquin Phoenix' Joker og Lady Gagas Harley Quinn for første gang, og med denne traileren får vi nok en bit å bite i før vi kan kose oss senere i år.

Traileren begynner med Arthur på vei til retten, mens en radiospreder fremhever det som århundrets rettssak. Vi er ikke så sikre på hvordan Joker skyter en mann i ansiktet på kloss hold på direktesendt TV er forventet å være en hard rettssak, men det er fortsatt rikelig med støtte fra skytteren.

Lady Gaga og mange andre føler en følelse av frihet takket være Jokerens handlinger, og det ser ut til at den friheten kommer til å føre til mye kaos i Gotham. Vi fikk også et lite hint om noen av de musikalske numrene vi får se i Joker: Folie à Deux. Sjekk ut traileren i all sin prakt nedenfor :