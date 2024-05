Jomfruen i nød redder seg selv i Prime Videos My Lady Jane

Prime Video har avslørt enda en serie som vil bli en del av streamingtjenesten neste måned. Serien, som går under navnet My Lady Jane, er basert på den romantiske fantasy-bokserien som foregår i en alternativ Tudor-verden der kong Henrik VIIIs sønn Edward ikke dør, og Lady Jane Grey ikke blir halshugget som følge av dette. Dette betyr at Jane blir dronning av England, og hun blir utsatt for en rekke komplotter der skurker fra alle kanter er ute etter kronen hennes.

Serien ledes av Emily Bader, som tar på seg rollen som Lady Jane, mens rollebesetningen forsterkes av Dominic Cooper, Rob Brydon, Edward Bluemel, Jim Broadbent og en rekke andre.

Den er skapt av Gemma Burgess, og er produsert av The Boys' Meredith Glynn og Men in Blacks Laurie MacDonald, med alle tre også utpekt som co-showrunners.

My Lady Jane Serien har premiere på Prime Video den 27. juni, og i den anledning er det sluppet en trailer for serien som du finner nedenfor.