Jon Bernthal kommer tilbake som The Punisher

Mens Daredevil definitivt var den mest populære Marvel-serien på Netflix ble sistnevntes versjon av The Punisher også mye rost. Nå er det bekreftet at Jon Bernthal vil gjenta rollen som The Punisher i den kommende Marvel Cinematic Universe (MCU)-serien Daredevil: Born Again. Showet vil inneholde Charlie Cox tilbake som Matt Murdock, med Vincent D'Onofrio også tilbake som Wilson Fisk, aka Kingpin (selv om Deborah Ann Wolls Karen Page og Elden Hensons Foggy Nelson ser ut til å være ute).

Vi antar at Disney har mer i vente for The Punisher i fremtiden ettersom de nå bringer ham tilbake. Det er allerede bekreftet at Daredevil: Born Again ikke vil være like voldelig som Netflix-showet, og vi kan ikke unngå å lure på hvordan Bernthals gjengivelse av karakteren vil passe inn i dette da han var sjokkerende voldelig.

Mens Marvel Studios, Disney+ og Bernthals representanter ennå ikke har kommentert historien, har The Hollywood Reporter bekreftet nyheten. Daredevil: Born Again er planlagt for en utgivelse tidlig i 2024 for Disney+.

Gleder du deg til Daredevil og The Punisher kommer tilbake, selv om de blir mer familievennlige denne gangen?