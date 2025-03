Jon Bernthal sier at hans Disney+ Punisher-prosjekt ikke mer barnevennlig

HQ

I tillegg til Daredevils tilbakekomst i Daredevil: Born Again, får vi også se Punisher komme tilbake i Marvel-verdenen og bli en del av Disney-ledede MCU. Jon Bernthal og Charlie Cox i lag er ganske kult, men The Punisher vil også få sin egen frittstående spesial på Disney+.

I en samtale med The Hollywood Reporter snakket Bernthal om det kommende prosjektet, som han forsikrer at folk ikke vil gjøre Punisher en bjørnetjeneste. "Jeg bryr meg veldig dypt om Frank, jeg er veldig takknemlig for at jeg får muligheten til å fortelle historien som jeg synes fansen fortjener," sa han. "Vi gir alt vi har, og vi prøver å fortelle en Frank Castle-historie som vi kommer til å snu ryggen til publikum - det kommer ikke til å bli lett, det kommer ikke til å bli lett, og jeg tror det er den versjonen som denne karakteren fortjener, og jeg er bare mer enn beæret og takknemlig for at vi får muligheten."

"Det kommer til å bli mørkt; Frank har ingen interesse av å bryte ut av mørket. Det kommer ikke til å bli lett. Jeg vet ikke om det er Netflix-tonen, men det er det den kommer til å bli," fortsatte han. "Det kommer ikke til å bli Punisher-lite, det lover jeg deg."

Akkurat nå ser vi fortsatt på Daredevil: Born Again på Disney+, men når den andre sesongen ruller rundt, bør vi ha en bedre idé om når The Punisher-spesialen også kommer på skjermene våre.