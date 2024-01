Jon Bernthal vil tilbake i rollen som Punisher

HQ

Det virker som en evighet siden, men før Disney fikk sin abonnementstjeneste Disney+, hadde Netflix faktisk flere Marvel TV-serier av overraskende høy kvalitet. Selv om Daredevil var den mest populære, fikk også The Punisher mye ros og et stort publikum.

Frank "The Punisher" Castle ble spilt av Jon Bernthal, men i motsetning til Charlie Cox i rollen som Matt "Daredevil" Murdoc, har han aldri vendt tilbake til rollen etter at sesong to av The Punisher ble sluppet i 2019. Det er forventet (men ikke bekreftet) at han dukker opp i den kommende Daredevil: Born Again som har premiere i 2025, men det er ikke nok til å tilfredsstille fansen som ønsker seg en ny The Punisher-serie med Bernthal som den brutale og ekstremt R-klassifiserte borgerverneren.

Heldigvis går det rykter om at karakteren kan få en serie igjen, denne gangen på Disney+, og Bernthal ser virkelig ut til å være interessert. I et Collider-intervju sier han at han virkelig bryr seg om Frank Castle, og hvis han kommer tilbake, vil han sørge for at produksjonen respekterer The Punisher og ikke gjør ham barnevennlig:

"Jeg tror det er en grunn til at karakteren har fått så stor og sterk gjenklang som han har. I hjertene og sinnene til tegneseriefans og førstehjelpere og folk i militæret og folk over hele verden. Jeg tror alle har en liten bit av Frank Castle i seg. Han eksisterer veldig sterkt inni meg, og jeg bryr meg veldig om den karakteren. Jeg vet også at det er helt avgjørende at vi gjør det riktig, og at vi har en hellig integritet i forhold til kildematerialet og det som er kjernen i Frank. Jeg skal gjøre mitt absolutt beste for å sikre at vi gjør det riktig hvis og når vi gjør det."

Vil du se Jon Bernthal tilbake som Punisher?