Jon Favreau er allerede i gang med The Mandalorian sesong 4

Den tredje sesongen av The Mandalorian forventes å slippes i starten av neste år, men noe tyder på at Disney føler seg ganske sikre på kvaliteten, for de har allerede satt i gang utviklingen av en fjerde sesong av serien.

I et intervju med CinemaBlend avslører showrunner og skaper Jon Favreau at de smått har begynt å planlegge den fjerde sesongen.

"With television, we're very lucky that we don't have to rush things through into an hour-and-a-half, two hours. We get to tell stories slowly. So now, as Dave [Filoni]'s doing Ahsoka, it's very much informing the writing that I'm doing for [The Mandalorian] Season 4. It becomes - how should I put it - more precise."

Det virker som de er i ferd med å skape et sammenhengende serieunivers fremfor filmtrilogier. Foretrekker du det?