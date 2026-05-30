Jon Favreau erter med at Grogus Star Wars-fremtid allerede er et samtaleemne hos Lucasfilm

Kan det være en fremtid der den mest berømte lille grønne Star Wars-figuren faktisk er Grogu og ikke Yoda? Kanskje er dette allerede retningen som det bredere sci-fi-universet er på vei i, for selv om Grogu er en moderne hit, virker det som om Lucasfilm har svært omfattende planer for karakteren.

I tillegg til at Grogu dukker opp som en nøkkelkarakter i The Mandalorian og Grogu i den nye filmen, er det allerede samtaler i gang om hvor Grogu kan ende opp, og regissør og Star Wars-veteran Jon Favreau ertet på seg dette i et intervju med Entertainment Weekly.

Favreau kom inn på temaet om nylige fanteorier, blant annet fra den beryktede teoretikeren 4thelore, og hvordan vi til slutt vil oppleve et tidshopp som så gir oss en mer voksen versjon av Grogu, og uttalte følgende.

"Det er ting som 4thelore har tatt opp som vi faktisk har ... Han er ikke så langt unna."

Dette vil naturligvis bety at man beveger seg bort fra Din Djarin, ettersom Mando ikke på langt nær vil ha den forventede levetiden til Grogu, men det virker som om Grogu etter hvert kan bli et ekte ankerpunkt for fremtiden til Star Wars, og potensielt til og med en plakatkarakter som overtar arven etter den lille grønne skapningen som Yoda har opprettholdt i flere tiår frem til dette punktet.

Kunne du tenke deg å se en eldre versjon av Grogu, kanskje i et eventyr der vi endelig får vite opprinnelsen til hans (og Yodas) hittil uutforskede art?