Jon J Muth forklarer hvordan hans populære Zen-bøker ble en populær Apple TV+-animasjon

Apple TV+ Apple TV+ tilbyr faktisk et stort utvalg av ulike prosjekter for et stort antall målgrupper og demografier. Strømmetjenesten er ikke bare full av mørke og modne dramaer, den har også lett og familievennlig animasjon, prosjekter som Stillwater. Denne serien er en adaptasjon av forfatter Jon J. Muths verk, nærmere bestemt hans Zen -serie som handler om en panda ved navn Stillwater. Serien fortsetter å være en suksess på strømmeplattformen, og du er kanskje interessert i hvordan Stillwater ble en realitet? Vi spurte Muth om nettopp dette under et intervju på Comicon Napoli.

Muth forklarer innledningsvis hvordan ideen om Stillwater ble til, og sier "Stillwater vokste ut av at jeg reiste rundt for å besøke barn. Da jeg begynte å jobbe med barnebøker, dro jeg på turneer, og jeg turnerte med en bok jeg hadde skrevet som het Steinsuppe, der jeg hadde tatt historien om Steinsuppe og lagt den til Kina. Og mens jeg var der, som hvis jeg var på et bibliotek med barn, leste jeg eller fortalte dem historier mens jeg tegnet. Og jeg tegnet med en diger japansk pensel, og det syntes alltid å gjøre dem begeistret. Så begynte jeg å fortelle dem historier, og jeg innså at historiene jeg fortalte ofte var fra zen. Det var østlige historier, fra Kina eller Japan, historier fra buddhismen. Og de hadde aldri hørt disse historiene, så jeg ønsket å finne en måte å formidle flere av dem til dem. Det var det som førte til at jeg laget Stillwater."

Han fortsatte med å snakke om hvordan filmatiseringen av Apple TV+ ble til.

"Uansett, for å gjøre en lang historie kort, så ble jeg kontaktet av Apple Television som sa at de gjerne ville lage en filmatisering gjennom forlaget mitt, Scholastic, og det gjorde de. De animerte den. Vi diskuterte frem og tilbake om hvordan vi skulle gjøre det. Jeg så opprinnelig for meg en Miyazaki-tilnærming, veldig håndtegnet. De ville gjøre det mer datastyrt. Til å begynne med tenkte jeg, eh. Men de overbeviste meg, og jeg synes folkene som jobbet med serien gjorde en fantastisk jobb med å bringe denne karakteren til et annerledes publikum.

"De tok ham i en fin retning. Kanskje ikke akkurat i min retning, men jeg var med på hvert steg, og jeg kunne tegne for å hjelpe dem med å finne ut hvordan de skulle gjøre ting. Så jeg var ganske hands-on, og det var fint."

Du kan se hele intervjuet med Muth nedenfor, med lokaliserte undertekster, for mer om hans bakgrunn, utdannelse, teknikk og andre arbeider.