Jon Snow-serien er utsatt

Den planlagte serien med Kit Harington, kjent under arbeidstittelen Snow, som skulle fortsette historien om den folkekjære karakteren Jon Snow, er lagt på is. HBO måtte omprioritere, og nå ser det ut til at vi rett og slett må vente på fortsettelsen av sagaen om Jon Snow, som på slutten av Game of Thrones red tilbake til Muren sammen med Tormund.

Casey Bloys, programdirektør hos HBO, har i et intervju sagt at det kun er House of the Dragon og A Knight of the Seven Kingdoms som er under produksjon. Alle andre spin-offs basert på Game of Thrones er ikke mer enn løse ideer eller er på planleggingsstadiet. Dermed er Jon Snow-serien offisielt utsatt på ubestemt tid, i påvente av å forhåpentligvis få grønt lys en dag.

Vil du at Jon Snow-serien skal bli en realitet, eller synes du HBO bør skrote den?

