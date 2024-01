Jon Stewart er tilbake som programleder for The Daily Show

HQ

Jon Stewart skjemte oss bort med førsteklasses komedie fra 1999 til 2015 som programleder for The Daily Show, der han leverte smart politisk satire som de fleste kunne være enige om var genuint morsom, og som ofte traff både til høyre og venstre. Siden 2015 har komikeren Trevor Noah vært programleder, men etter at han sluttet, har det vært vanskelig å finne en permanent løsning.

Derfor er Paramount nå veldig glade for å kunngjøre at Jon Stewart faktisk gjør comeback. I hvert fall til en viss grad, ettersom han skal være programleder på mandager i det amerikanske valgåret 2024 og muligens også etterpå. Administrerende direktør for Showtime/MTV Entertainment Studios, Chris McCarthy, sier dette i en offisiell uttalelse:

"Jon Stewart er vår generasjons stemme, og vi er beæret over å få ham tilbake til Comedy Centrals 'The Daily Show' for å hjelpe oss alle med å forstå galskapen og splittelsen som preger landet nå som vi går inn i valgsesongen. I en tid preget av et svimlende hykleri og politisk skuespill er Jon den perfekte personen til å punktere den tomme retorikken og gi oss sårt tiltrengt klarhet med sin briljante humor."

Tirsdag-torsdag vil andre The Daily Show-korrespondenter være programledere, selv om vi mistenker at seertallene på mandager med letthet vil overgå de andre ukedagene. 12. februar blir den første dagen vi får nyte Stewart tilbake i rollen vi lærte å elske ham for, og vi kommer definitivt til å være der for å se ham. Kommer du til å gjøre det?