Jon Watts vil ikke være regissør for Spider-Man 4 rett og slett "fordi han er opptatt"

Vi har visst en stund at regissør Jon Watts ønsket å bevege seg bort fra Marvel Studios og superheltsjangeren nå som hans trilogi av Tom Holland-ledede Spider-Man-filmer er i boks. Men med tanke på at Spider-Man: No Way Home er en av tidenes største filmer, må man lure på om Marvel og Watts ville ha fortsatt å jobbe sammen. Ut fra Marvel Studios sjef Kevin Feiges siste kommentarer å dømme, ville det ha vært tilfelle hvis tidsplanen hadde tillatt det.

I et intervju med CinemaBlend uttalte Feige: "Vi elsker Jon. Jon gjorde tre av de beste Spider-Man-filmene noensinne for oss. Han har mange ting på gang nå. Så vi kommer nok til å se etter noen andre, bare fordi han er opptatt."

Watts' neste prosjekt blir Apples Wolfs med George Clooney og Brad Pitt i hovedrollene, og deretter vil han også regissere et par Star Wars: Skeleton Crew episoder, noe som sannsynligvis vil kollidere med Spider-Man 4s produksjonstidslinje. Etter det, hvem vet, kanskje en Spidey-retur til slutt vil skje?