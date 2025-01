Jonathan Banks, Aaron Paul, Kate Mara og flere blir med i Invincible sesong 3

HQ

Invincible Sesong 3 er ikke langt unna, og i forkant av premieren på den første episoden den 6. februar har vi noen offisielle avsløringer om hvem som kommer til å bli med i serien.

Aaron Paul er hovedrolleinnehaveren her, da han vil ta på seg rollen som Powerplex, skurken i den kommende tredje sesongen. Kate Mara skal spille Becky Duvall, med Simu Liu som Multi-Paul sammen med en rekke andre stjerner.

Det er to roller vi ikke vet noe om, men som har skuespillere på plass, inkludert Doug Bradley og Jonathan Banks. Begge kunngjøringene for disse skuespillerne har portrettbilder av dem overfor en tom skjerm, så vi antar at det er planlagt noen store avsløringer i sesong 3.

Hvem synes du Jonathan Banks skal spille i Invincible Sesong 3?