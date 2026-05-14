Jonathan Blow, skaperen av Braid og Order of the Sinking Star, forklarer hvorfor han aldri har laget en oppfølger

Jonathan Blow, indiespillegenden bak Braid og The Witness, er tilbake i år med Order of the Sinking Star. Vi fikk sjansen til å snakke med Blow i forkant av avsløringen om at hans nye pusselspill er på vei til Nintendo Switch 2 og PC når det lanseres senere i 2026.

Mens han snakket om alle de nye elementene i sitt neste spill, kom Blow inn på det faktum at han aldri hadde laget en oppfølger før. Vi spurte om dette var noe han hadde gjort med vilje, eller om det var et mønster han tilfeldigvis hadde falt inn i. Han forklarte at på slutten av 2000-tallet, da han først begynte å lage og utgi spill, var bransjen dominert av store AAA-franchiser og oppfølgere.

"Når du så deg rundt på den tiden, så du definitivt, og du ser fortsatt, denne kommersielle mekanismen som liker å produsere oppfølgere og oppfølgere til oppfølgere. Så det er det aspektet som er at jeg bare ville være kreativ, jeg ville ikke gjøre dette andre," forklarte Blow. Etter Braids suksess visste han at det ville være fristende å lage en oppfølger, men han slet med å komme opp med ideer til mer innhold.

Det endret seg med Braid Anniversary Edition, men Blow fant ut at det var mer overbevisende å gå over til et nytt prosjekt. "Med The Witness var det det samme. Jeg følte bare at vi på en måte hadde gjort alt jeg ville gjøre her, og jeg vet ikke hvordan en god oppfølger ville se ut", fortsatte han. "Med The Witness kunne man selvsagt lage The Witness 2 ... men det spennende med spillet var at ideen var ny, og det kan man ikke gjøre i en oppfølger, fordi det ikke er nytt lenger."

Hvis det er noe spill Blow ser potensial i en oppfølger til, så er det Order of the Sinking Star. "[Order of the Sinking Star] er det spillet som jeg faktisk tror kan ha det største potensialet for en oppfølger, fordi du kan lage forskjellige verdener som kommer sammen med forskjellige mekanikker, og det ville være ganske nytt. Men jeg er ikke sikker på om jeg vil gjøre det. Man skal aldri si aldri, men det var bare så mye arbeid for å komme dit vi er nå," sa Blow.

Det virker som om Jonathan Blow vil komme tilbake til en oppfølger hvis den er overbevisende nok for ham. Som med mange andre kreative, ser det imidlertid ut til at den nyeste ideen alltid er den mest skinnende, og på grunn av det får vi utrolig forfriskende opplevelser fra ham hver gang, fra Braid til The Witness til Order of the Sinking Star. Sjekk ut hele intervjuet vårt her for mer fra Blow.