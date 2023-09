Jonathan Majors' rettssak om vold i hjemmet er utsatt for andre gang

HQ

Tidligere i år fikk Disney og Marvel Studios en skikkelig hodepine da Jonathan Majors, skuespilleren som var utpekt til å spille Marvel Cinematic Universe neste store skurk, Kang the Conqueror, ble arrestert i New York City på grunn av anklager om vold i hjemmet fra sin tidligere partner. I ettertid har Majors' advokater avvist anklagene, men det har ikke hindret skuespilleren i å møte i retten ... på et eller annet tidspunkt.

Ifølge Deadline har nemlig Majors' rettssak om vold i hjemmet blitt utsatt for andre gang. Dette skjer etter at en kort høring fant sted i går, der det ble satt 15. september som den nye datoen for når et nytt kort møte vil bli avholdt før en ny rettsdato faktisk blir satt.

Ifølge rapporten er påtalemyndigheten klar for at rettssaken skal finne sted, men forsvaret har skrevet og uttrykt "mangler" ved saken, og derfor er rettssaken utsatt nok en gang.

Når rettssaken finner sted, må Majors bevise at han er uskyldig, ellers risikerer han opptil 12 måneders fengsel hvis han blir funnet skyldig.