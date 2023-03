Jordan Peeles neste film skal slippes i desember 2024

HQ

Jordan Peele, den anerkjente regissøren av Get Out, Us og Nope, har avslørt at hans neste film vil slippes i desember 2024. Nærmere bestemt 25. desember.

Peele har ikke gitt ut noen andre detaljer om plottet, rollebesetningen eller produksjonsplanen for filmen, men alle disse tingene vil selvsagt bli annonsert nærmere filmens lansering.

Det ble også bekreftet at Peeles produksjonsselskap Monkeypaw vil gi ut en annen film i september 2024, selv om detaljene rundt denne også er ekstremt få.

Vi får likevel se om Peele endrer planene med tanke på at Avatar 3 også har planlagt premiere rundt den tid.

Kommer du til å se Jordan Peeles neste film?

Takk, Variety.