Jordskjelvet i Myanmar har krevd 1000 menneskeliv, og internasjonal hjelp begynner å ankomme

Siste nytt om Myanmar og Thailand . Internasjonale redningsteam har begynt å ankomme Myanmar for å bistå i etterdønningene av det ødeleggende jordskjelvet med en styrke på 7,7, som vi nå vet har krevd over 1 000 menneskeliv.

Jordskjelvet, som rammet en nasjon som allerede slet med borgerkrig, førte til at kritisk infrastruktur kollapset og etterlot tusenvis av mennesker fanget under ruinene. Også nabolandet Thailand ble rammet, og minst ni mennesker ble drept da en bygning kollapset i Bangkok.

Eksperter frykter at det reelle dødstallet kan overstige 10 000. I mellomtiden intensiveres de internasjonale operasjonene i Myanmar og Thailand, der redningsmannskaper kjemper mot tiden for å finne overlevende som er begravd dypt inne i ruinene, i et forsøk på å redde dem som fortsatt er i live.