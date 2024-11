Jose Mourinho avviser ryktene om Cristiano Ronaldos overgang til Fenerbahçe

HQ

José Mourinho, som for tiden er manager i den tyrkiske klubben Fenerbahçe S.K., reagerte spøkefullt på ryktene om en gjenforening med Cristiano Ronaldo. I helgen hevdet Fotomac at den portugisiske manageren hadde ringt sin landsmann og bedt ham om å komme til Istanbul-klubben.

Forrige søndag, på en pressekonferanse etter 6-2-seieren over Kayserispor i den tyrkiske Super Lig, tilbakeviste han ryktene som latterlige. "Cristiano kommer kanskje til Istanbul for å spise, fordi det er midt i veien mellom Saudi-Arabia og Portugal. Eller kanskje han kommer for å treffe sin gamle venn José, vi kan spise på hotellet mitt!"

Cristiano Ronaldo avsluttet kontrakten med den saudiske klubben Al-Nassar denne sesongen. Det er ventet at han vil få en kontraktsforlengelse, men ingenting offisielt er sagt ennå. Det er sannsynlig at Al-Nassar blir 39-åringens siste klubb, selv om det sies at Ronaldo har til hensikt å fortsette å spille til minst VM i 2026. Han spøkte til og med om muligheten for å spille med sønnen sin, som er fjorten år nå...