Josef Fares går fra A Way Out til It Takes Two

Allerde i fjor ga Josef Fares og resten av gjengen oss en indikasjon på hva det neste spillet deres etter A Way Out vil by på, og i natt fikk vi den første skikkelige titten på det som passende nok heter It Takes Two.

Jeg sier passende siden vi ikke snakker om en spillutgave Olsen-tvillingene sin film, men i stedet et nytt spill fra svenskene hvor samarbeid står i fokus. Fares har som vanlig en historie å fortelle, og denne gangen handler det om en liten jente som dessverre er meget klare over at foreldre skilles, og derfor lager to dukker av dem vi skal kontrollere gjennom platformer-baner basert på ulike følelser. Akkurat hva han mener med dette får vi forhåpentligvis et klarere inntrykk av før spillet lanseres en gang neste år.