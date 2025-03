Josef Fares kritiserer mikrotransaksjoner: De dreper kreativiteten i spillbransjen

HQ

Hazelights sjef og kanskje det største svenske navnet i spillbransjen akkurat nå, Josef Fares, har uttalt seg sterkt kritisk til mikrotransaksjoner i spillbransjen. Han ser dem som en direkte trussel mot bransjen, og hevder at de dreper kreativiteten siden beslutninger ofte baseres på potensielle inntekter i stedet for hva som er best for spillopplevelsen.

"Jeg synes det er et stort problem, og det stopper bransjen vår fra et kreativt perspektiv."

Hazelight Studios har konsekvent motsatt seg alle former for mikrotransaksjoner i spillene sine, som likevel har solgt eksepsjonelt godt. Deres nyeste tittel, Split Fiction, er et godt eksempel på dette, med nesten 200 000 samtidige spillere på Steam i løpet av 48 timer etter lanseringen.

Bekymringen for balansen mellom inntekter og kreativitet er noe mange i bransjen sannsynligvis deler, og Fares' kritikk treffer godt. Men han erkjenner også at det økonomiske aspektet er viktig - bare ikke på bekostning av spillopplevelsen.

Er du enig med Fares? Og pleier du å bruke penger på mikrotransaksjoner i spill?