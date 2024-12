Joselu, Real Madrid-helten fra sist Champions League, åpner en YouTube-kanal med Cristiano Ronaldo som første gjest

HQ

Joselu Mato, 34 år gammel fotballspiller, har spilt i et dusin lag i sin lange karriere, i Spania, Tyskland - han ble født i Stuttgart - og England, men ble bedre kjent for sitt år i Real Madrid i løpet av 2023-24, da han ble en uventet helt i Champions League semifinale mot Bayern München, hvor han scoret to mål på tre minutter og endte 2-1.

Dessverre for mange Real Madrid-fans flyttet han til Qatar, Al-Gharufa SC. Han er fortsatt landslagsspiller for Spania, i det minste -vinner UEFA Euro Cup 2024-, og nå får Madrid-fansen sjansen til å se med en annen tidligere Madrid-spiller: Cristiano Ronaldo.

Joselu har fulgt Cristianos trinn og vil åpne en youtube-kanal, og hans første video vil være "Joselu vs. Cristiano". I videoen vil fotballspilleren vise hvordan livet hans er i Qatar, både på og utenfor banen. En trailer ble lagt ut på X.

Beiz Agency, hans byrå, står bak kanalen. Den første videoen slippes 23. desember. Dagen før debuterer Joselu også som sportskommentator, under Real Madrids kamp mot Sevilla, årets siste kamp på Bernabéu.

Hvis du er interessert i å lære mer om hvordan livet er i Qatar (for millionærene, selvfølgelig), eller hvis du er en Real Madrid-fan som er nostalgisk over de sene målene hans, kan Joselu's være kanalen for deg.