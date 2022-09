Joseph Staten ønsker å lage noe som Halo 3: ODST igjen

HQ

Du kan ikke akkurat si at det går kjempebra for 343 Industries, som har måttet omrokere ledelsen etter at en rekke fremtredende lederskikkelser har forlatt selskapet. Ikke bare det, Halo Infinite gjør det ærlig talt ikke så bra det heller.

Men spør du regissøren bak og Halo-sjefen Joseph Staten, er det et ønske om å fortelle en litt annen Halo-historie om ikke så altfor lenge, akkurat som Halo 3: ODST. Spillet brøt med Master Chief for å fortelle en helt annen historie, og via Twitter sier han følgende:

"Halo 3: ODST er fortsatt høydepunktet i spillutviklingskarrieren min. Og det er et eksempel på hvorfor jeg elsker Halo-universet: det er et sted hvor vi kan fortelle utallige forskjellige typer historier. Jeg vil gjerne gjøre noe sånt som ODST igjen en dag."

Ønsker du det samme, eller bør de fortsette der hvor Infinite slapp?