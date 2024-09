Josh Brolin har tilsynelatende takket nei til rollen som Green Lantern

HQ

I forrige uke meldte vi at Thanos/Cable-stjernen Josh Brolin (som også spiller en sentral rolle i Dune-filmene og briljerer i No Country For Old Men) ble tilbudt rollen som Green Lantern i DCs kommende TV-serie "Lanterns". Nå melder det amerikanske filmmagasinet The Hollywood Reporter at Brolin takket nei til tilbudet, i likhet med DCs andrevalg Matthew McConaughey. Ifølge samme kilde jakter James Gunn & Co nå på ingen ringere enn Ewan McGregor for rollen som Hal Jordan. Her på Gamereactor håper vi at DC og Warner vil tilby rollen til noen som ikke har fylt 60 år ennå.

The Hollywood Reporter:

"Skuespilleren har takket nei til et tilbud om å spille hovedrollen i Lanterns, DC Studios-serien basert på superheltkarakteren Green Lanterns, sier kilder til The Hollywood Reporter. Brolin var utpekt til å spille Hal Jordan, den kjepphøye Green Lantern-helten som tidligere ble spilt av Ryan Reynolds i den mislykkede Green Lantern-filmen fra 2011. Ifølge flere kilder fikk skuespilleren et tilbud i slutten av august. Ved slutten av helgen hadde han bestemt seg. Ingen andre detaljer var tilgjengelige."

Hvem ønsker du å se i rollen som Hal Jordan?