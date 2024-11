Josh Brolin ville kommet tilbake som Thanos hvis Russo-brødrene spurte ham

HQ

Avengers: Endgame, en film som mange anser som finalen på Infinity Saga i Marvel Cinematic Universe, ettersom Spider-Man: Far From Home var veldig annerledes enn de store avgjørende øyeblikkene i den siste Avengers filmen, var faktisk ikke siste gang vi så Josh Brolin i hovedrollen som Mad Titan, Thanos. Siden den gang har skuespilleren gjenskapt rollen i What... If? episoder, og det er på grunn av dette og det nåværende multiversale temaet at en mer seriøs tilbakevending til rollen ikke akkurat føles utelukket for Brolin.

Faktisk har Collider også lurt på dette, og under et intervju med Brolin spurte de om han til slutt ville komme tilbake som Thanos, kanskje i de kommende Avengers: Doomsday eller Avengers: Secret Wars filmene.

Brolin svarte: "Jeg tuller ikke - det er en greie med å spille Thanos. Det er som: 'Å, de kommer til å bringe Thanos tilbake'. Det er som Sicario; det må være riktig. Det er som Ryan Reynolds og jeg som snakker om Taylor Swift, og vi burde snakke om Deadpool 4 . Men vi går frem og tilbake. Igjen, det er hva som passer i hans hode, hva som passer i mitt hode. Thanos må passe hvis du skal bringe ham tilbake. Jeg ville gjort hva som helst som Russos ville ha meg til å gjøre."

Collider spurte om Brolin hadde blitt kontaktet av Disney om noen kontrakter, noe han ikke svarte på, men de bemerker at han hostet ... Gjør av det hva du vil.