Josh Brolin ville tatt sjansen på å komme tilbake som Thanos

HQ

Josh Brolin er en av svært få skuespillere som har spilt flere helter på Marvel. I likhet med Chris "Captain America-Human Torch" Evans og snart Robert "Iron Man-Doctor Doom" Downey Jr. har Josh "Thanos-Cable" Brolin spilt både den tidsreisende soldaten og Mad Titan, Marvel Cinematic Universe' første virkelig store skurk, antagonisten i den episke Infinity Saga.

Nå som Thanos' historie er over, i hvert fall i MCUs nåværende universelle bane, hva blir da det neste for Brolin? Vil han vende tilbake til MCU? Svaret er helt klart ja, men bare hvis det er i skoene til den kosmiske skurken.

I en samtale på podcasten Happy Sad Confused nevnte Brolin følgende: "Deadpool 2, jeg er glad for at det var en opplevelse. Thanos Hvis de ringte meg i London akkurat nå og sa: 'La oss gjøre dette', ville jeg ha sagt: 'Jeg kommer i morgen'."

Det interessante med Thanos er at han er en tilbakevendende trussel i Marvel -tegneseriene, spesielt i Secret Wars -historien, tegneserien som Avengers -filmen etter Doomsday har fått navnet sitt fra. Uten å røpe for mye, så har Doctor Doom og Thanos et svært minneverdig møte i den tegneserien, et møte som ender svært dårlig for en av de to megaskurkene...