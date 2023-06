Josh Hartnett og Joel Edgerton kan bli Two-Face i The Batman: Part II

Som følge av den pågående forfatterstreiken i ble produksjonen av The Batman-oppfølgeren nylig utsatt til mars, men til tross for dette har selvsagt arbeidet med å finne skuespillere startet. Slikt fører selvsagt til rykter, og flere av dem er interessante.

Det ser ut til at vi kommer til å møte den nye statsadvokaten i Gotham etter at den forrige...ble utbrent i The Batman, og ifølge Hollywood-kjenner John Rocha i den siste episoden av podcasten The Hot Mic. er det to skuespillere som er i forhandlinger om å spille Harvey Dent, bedre kjent som Two-Face i The Batman: Part II. Disse to er Josh Hartnett (Black Hawk Down, Pearl Harbor og Lucky Number Slevin) og Joel Edgerton (Star Wars: Attack of the Clones, Zero Dark Thirty og Obi-Wan Kenobi).

Hvem tror du ville vært en god Two-Face?