Josh Malerman ser frem til å jobbe med en tredje roman i « Bird Box-serien

Josh Malerman, forfatter av « Bird Box, oppfølgeren «Malorie» og andre kjente romaner som «Incidents Around the House», «Pearl», «Daphne» og den nyeste «Pictures of You», ønsker å vende tilbake til sin postapokalyptiske verden. Nærmere bestemt håper han å komme tilbake til verdenen der man må ha på seg en øyebind, ellers vil det man ser få en til å bli gal eller begå selvmord umiddelbart.

I et intervju med Gamereactor på Celsius 232 avslørte Malerman at han håper han en dag kan skrive en tredje del i * Bird Box *-serien. «Jeg drømmer om å skrive en tredje bok... *Bird Box * og *Malorie* er begge, jeg vet ikke, ganske tynne, altså, 280 sider. Jeg drømmer om et episk tredje bind på 1 200 sider som bare er et monster av en bok, fordi jeg elsker å skrive om henne.»

Malerman sier at Malorie er som en tvillingsøster eller bestevenn for ham, og at hun alltid har vært ved hans side gjennom hele forfatterkarrieren. Han hadde skrevet 14 verk før * Bird Box * ble utgitt, men den postapokalyptiske romanen var den første som kom i salg.

Dette ga * Bird Box * og Malorie en spesiell plass i Malermans hjerte, noe som bare ble enda viktigere da filmen kom ut. «Det er det beste som noensinne har skjedd for meg,» sa Malerman da vi spurte ham om hva han synes om filmatiseringen i dag. «Det at det ble laget en film, og ikke bare en film, men med Sandra Bullock, som er som min generasjons Audrey Hepburn, det var helt utrolig. Hvis noen sier: ‘Liker du dette?’ Hva mener du med ‘liker’? Dette er jo det beste som noensinne har skjedd, ikke sant?»

Hvis det var én ting Malerman ville ha endret ved filmen, ville det imidlertid vært å ha strengere regler for øyebindene. Les mer om dette i hele intervjuet nedenfor: