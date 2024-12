Josh O'Connor: En sterk kandidat til å bli den neste James Bond?

HQ

Ifølge The Hollywood Reporter er Josh O'Connor, som er mest kjent for sin rolle som prins Charles i The Crown, en potensiell kandidat til å bli den neste James Bond. O'Connor har høstet stor anerkjennelse for sine prestasjoner, inkludert en Emmy Award for Outstanding Lead Actor in a Drama Series og en Screen Actors Guild Award som en del av ensemblet i The Crown.

I tillegg til The Crown har O'Connor medvirket i flere kjente britiske serier som Peaky Blinders, Ripper Street og The Durrells. Rollen hans i God's Own Country ga ham også en nominasjon til BAFTA Rising Star Award. O'Connor skal også spille hovedrollen i Steven Spielbergs kommende UFO-film, noe som føyer seg inn i den imponerende CV-en hans.

Kort oppsummert er han talentfull, britisk og i riktig alder - i 30-årene - en kombinasjon Bond-produsent Barbara Broccoli har fremhevet som nøkkelfaktorer i castingen av den neste 007.

Hva tror du selv? Kan O'Connor passe perfekt til den ikoniske rollen som 007?