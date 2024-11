Journey Glyde fungerer hjemmefra og på farten

HQ

Journey har alltid ligget i forkant når det gjelder lading av enheter, og den nye Journey Glyde er ikke annerledes. Den tykke, lille klossen viser først frem en magnetisk lader for iPhone og andre telefoner, samt et firkantet område for AirPods.

Hvis du deretter spretter ut bunnen av enheten, ser du at det er plass til en annen lader, denne gangen for Apple Watch. Det er også en USB Type-C-lader, noe som gjør dette til en 4-i-1-enhet. Som du kanskje legger merke til ut fra tykkelsen på modellen, er det også en strømbank.

En powerbank som kan lade mens du lader enhetene dine, noe som er uvanlig for slikt teknisk tilbehør. Hvis du vil høre mer om Journey Glyde, kan du sjekke ut vår Quick Look nedenfor: