Journey to the Savage Planet får tidseksklusiv DLC på Xbox One

En av tingene Microsoft var klare på de ville snakke om under kveldens Inside Xbox-sending var kommende Xbox Game Pass-spill, og der ventet det noen overraskelser.

Blant annet viser det seg at Journey to the Savage Planet kommer til Xbox Game Pass den 9. april, bare litt over tre måneder etter spillets lansering. Som om det ikke var nok snadder for Xbox One-spillere vil også spillets kommende Hot Garbage-utvidelse være tidsekslusiv på Xbox One og PC den 15. april, mens en dato for PlayStation 5-spillere må vente "litt til" før den datoen er klar. Denne vil by på en rekke nye utfordringer og fiender, så da passer det godt at vi også får nytt ustyr som undervannsstøvlser, en drakt som beskytter oss bedre, en jetpack og mer du kan se i traileren under.