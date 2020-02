Journey to the Savage Planet får vanskeligere modus

Typhoon Studios la aldri skjul på at humor er et stort fokusområde i Journey to the Savage Planet, så jeg tror de færreste blir overrasket over at utviklerne velger en litt spesiell fremgangsmåte når de nå introduserer en ny modus til spillet.

For hvor enkelte spill byr på det som kalles New Game Plus vil Journey to the Savage Planet snart få en ny modus kalt Old Game Minus. Dette er enkelt sagt en slags Hardcore-modus hvor du i utgangspunktet bare får tre liv på deg til å fullføre spillet. Heldigvis finnes det også ett ekstraliv skjult i hvert område, samt et hemmelig ekstraliv for de som "kjenner den ultimate retrospill-hemmeligheten"(Konamikoden?)

Speedrunning blir jo også stadig mer populært, så som en ekstra bonus vil tiden du bruker vises på skjermen slik at du kan kjempe om å være den raskeste i vennegjengen eller verden.

Akkurat når modus blir tilgjengelig kan de ikke si, men lover i alle fall at det blir "snart".