Journey to the Savage Planet inntar Steam denne uken

Det fargeglade og unike puzzleactionspillet Journey to the Savage Planet ble utviklet av Typhoon Studios og sluppet tidlig i fjor. I spillet skal du utforske planeten ARY-26 på vegne av et intergalaktisk selskap, men ting går absolutt ikke som planlagt. Epic Games Store hadde ett års eksklusivitet på PC-utgaven, men nå har den tiden snart gått ut.

Via Twitter meddeler utgiveren 505 Games at Journey to the Savage Planet inntar Steam den 28 januar.

Allerede nå kan du legge til spillet i din ønskeliste. Har du selv ventet på Steam-utgaven?