Journey to the Savage Planet lanseres på PS5 og Xbox Series S/X neste måned

Typhoon Studios ble grunnlagt i 2017 og kjøpt av Google for å utvikle Stadia-titler i 2019. Bare ett år og tre måneder senere ble de lagt ned da Google bestemte seg for at de ikke trengte eksklusive spill lenger. Før dette skjedde ga de ut Journey to the Savage Planet på PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch og selvsagt Stadia. Nå er det tid for at spillet blir tilgjengelig flere steder.

Studioet bekrefter at Journey to the Savage Planet kommer til PlayStation 5 og Xbox Series S/X i noe som heter Employee of the Month Edition den 14. februar. Denne vil inkludere DLCen Hot Garbage)., samt se penere ut takket være bedre grafikk og 4k, så da passer det godt at vi også får flere valgmuligheter i Photo Mode. På toppen av dette venter det også flere morsomme videosnutter.