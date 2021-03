Journey-liknende Omno slippes til PC og Xbox i sommer

Du ser på Annonser

Vi hørte først om det fargerike indiespillet Omno for tre år siden, og at vi ikke har sett noe mer av spillet siden enda er kanskje ikke så rart da den tyske utvikleren Jonas Manke har jobbet alene på spillet samtidig som at visjonen bare har blitt større med tiden. Nå er det dog snart klart og spillet lanseres i sommer til PC og Xbox, og for å gjøre alt bedre lanseres det samtidig via Xbox Game Pass. En ny trailer ble vist frem under Microsofts indiestream i går, og den fargerike grafikken, det unike designet og likhetstrekkene med Journey får vår interesse til å slå i taket.

Sjekk ut traileren nedenfor.