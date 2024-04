Journeys AXIE-vegglader fungerer også som en strømbank.

HQ

Multifunksjonell teknologi er i vinden for tiden. Det å ha én enhet som kan betjene og håndtere ansvaret og oppgavene til flere enheter, har blitt litt av den siste trenden, og vi har forsøkt å sjekke ut så mange av denne typen dingser som mulig i videoserien vår på Quick Look.

Her er Journey's AXIE. Dette er en 3-i-1-vegglader og powerbank, noe som betyr at den både kan fungere som en vanlig lader for teknologien din, men også kan lagre opptil 10 000 mAh lading som kan brukes når du er på farten og ikke er i nærheten av lett tilgjengelige stikkontakter.

Hvis du vil se hva vi synes om AXIE, kan du se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler noen fakta og tanker om dingsen.