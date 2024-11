Journeys Nova kombinerer trådløs lading med flott utseende

HQ

Trådløs lading er i vinden for tiden, ettersom stadig flere dingser støtter Qi-teknologi som muliggjør induktiv lading, noe som betyr at vi faktisk ikke trenger å koble til en dings med en ledning for å lade den. Den største ulempen med denne trådløse laderevolusjonen er at den har ført til mange produkter som er litt mindre behagelige å se på, men heldigvis er Journey her for å rette på det.

I den siste episoden av Quick Look har vi lagt hendene på Journey's Nova, en 3-i-1-ladeløsning som kombinerer hurtiglading med et flott utseende. Den uvanlige dingsen har plass til en MagSafe iPhone, en Apple Watch på baksiden og noen AirPods i midten, samtidig som den har et lite lys for å holde mørket unna.

For å finne ut om Nova er den neste trådløse ladeløsningen for deg, kan du se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dingsen.