Journeys Rapid GO powerbank er bygget for å være allsidig.

Den nåværende teknologitrenden handler om å gjøre gadgets mer allsidige, og det er definitivt det vi ser i praksis med Journey Rapid GO Wireless Kickstand Power Bank .

Denne enheten har en kapasitet på 10 000 mAh, mulighet til å lade tre enheter samtidig, et innebygd stativ slik at du kan stille enheten opp mens den lades, MagSafe-funksjoner som gjør det mulig å koble den direkte til baksiden av iPhone, og til og med en justerbar fingerløkke slik at du ikke mister telefonen eller powerbanken mens du lader den.

Hvis du vil vite mer om denne smarte strømbankløsningen, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om enheten.