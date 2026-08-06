JPMorgans konsernsjef skal lede bransjegruppen for risikovurdering av AI

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Nå som mange bedrifter og ansatte tar i bruk AI som en del av sitt daglige arbeid, leder JPMorgans konsernsjef Jamie Dimon en ny bransjegruppe som skal vurdere de potensielle risikoene ved teknologien, før den blir utbredt på arbeidsplassen.

Ifølge Reuters har Dimon personlig tatt kontakt med andre administrerende direktører i USA, samt regionale banker, IT-selskaper og flere aktører for å få dem med på initiativet sitt, kalt Alliance for Critical Infrastructure. Mer enn 40 selskaper er allerede med i initiativet, fra sektorer som finansielle tjenester, energi, vannforsyning, offentlige tjenester, flyselskaper, jernbane og flere.

Dimon er en av få store amerikanske konsernsjefer som har advart mot risikoene ved AI. Mens de store teknologiselskapene oppfordrer folk til å bruke AI oftere, ønsker Dimon at det skal være en forståelse for hvordan AI brukes, og hvilke sikkerhetstiltak som trengs for at den skal kunne fungere som en hjelper på arbeidsplassen med så liten risiko som mulig. Ifølge Dimon skal ACI føre samtaler med regjeringen om AI og gi og motta råd fra Det hvite hus.

«I en tid med økende cybertrusler krever beskyttelsen av systemene amerikanerne er avhengige av hver dag et sterkt samarbeid mellom ⁠regjeringen og selskaper innen kritisk infrastruktur,» sa ACI i en uttalelse. Planen er at den omorganiserte ACI, som er en avlegger av den opprinnelige JPMorgan-versjonen, skal være fullt operativ innen utgangen av året.