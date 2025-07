JRPG-utvikler Acquire har for tiden tre uannonserte prosjekter i arbeid Acquire er mest kjent for å være et støttestudio på Mario & Luigi: Brothership og medutvikler på Octopath Traveller, og utvikleren har tre originale ideer på gang.

HQ Hvis du er en hyppig JRPG-spiller, er du sannsynligvis litt kjent med navnet på utvikleren Acquire, det samme studioet som nylig har fungert som en støttende hånd for å gjøre det mulig for Nintendo å få Mario & Luigi: Brothership over linjen, samtidig som de gjorde lignende med Square Enix som medutvikler på Octopath Traveller. Selv om dette teamet har en evne til å støtte opp om arbeidet, har de også sine egne ambisjoner og ideer, og disse får vi møte så snart Tokyo Game Show. Ifølge Forbes har Acquire tre prosjekter under utvikling som foreløpig ikke er annonsert, og som er skapt i samarbeid med det UAE-baserte studioet Red Dunes. De regnes som Project Tremor (en "byrystende kaiju" battler), Project Umbra (noe som har å gjøre med "mørke fantasijakter"), og Project Shadowcar (en "skyggefull spionasjethriller"). Hvert spill forventes å bli lansert på PC og konsoller og vil få bred flerspråklig støtte. Det er ikke sagt noe om utgivelsesdato eller lanseringsvindu for spillene, men vi får møte dem for første gang i september på TGS. Hvilket prosjekt er du mest nysgjerrig på?