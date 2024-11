Jude Bellingham mener han ble dårlig behandlet av engelsk presse etter UEFA Euro 2024

HQ

Jude Bellingham sier han har fått smilet tilbake, etter en smertefull sommer da han følte seg som "syndebukken" for Englands fiasko i UEFA Euro 2024. På pressekonferansen før kveldens kamp mellom Liverpool og Real Madrid snakket han om hvordan han følte seg etter finalen England tapte mot Spania.

"Jeg mistet mye av smilet mitt da jeg spilte for England etter EM, og jeg følte at jeg ble litt dårlig behandlet i forhold til hva jeg bidro med", sa han. "Jeg synes det var litt hardt mot meg. Jeg følte meg litt som en syndebukk, kanskje syntes jeg litt synd på meg selv."

Den 21 år gamle spilleren forklarte at han følte at "hele verden raste sammen over meg", spesielt etter finalen, og mener at han ikke fortjener kritikken han fikk, spesielt ikke etter å ha scoret viktige mål, som målet i det 95. minutt mot Slovakia som reddet England fra tidlig eliminering.

Han legger også til at noen journalister hadde forsøkt å snakke med familiemedlemmer under turneringen i Tyskland, deriblant besteforeldrene hans. "Jeg synes ikke det er rettferdig, det går over grensen for respekt", sa han, og begrunnet sin tilbakeholdenhet med å snakke med pressen med at noen medier "fikk det til å høres ut som om jeg var hevet over det, men slik er det ikke i det hele tatt, jeg hadde noen personlige ting på gang".

"Det er noe jeg har holdt for meg selv, men det var en stor ting for meg. Familien kommer først, og bestemoren min ville ikke forlate huset sitt på hele sommeren."

Til tross for skuffelsen i Tyskland, sier Bellingham at smilet er tilbake etter de to siste kampene med England, med nye ansikter som "fikk frem gleden i spillet mitt", og han er fortsatt en nøkkelspiller i Real Madrid, med to scoringer på de to siste kampene. I forrige uke vant han prisen for beste spiller i LaLiga forrige sesong.