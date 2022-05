Jude Law er stjernen i Star Wars: Skeleton Crew

HQ

Mange mener at Disney pøser på med så mye Star Wars at det ikke er mulig selskapet har noen hemmeligheter på lur, men vi har fått et bevis på det motsatte i kveld.

I kveldens Star Wars Celebration-åpning avslørt Disney og Lucasfilm at Jude Law har en av hovedrollene i Jon Watts og Christopher Ford, som henholdsvis regisserte og skrev Spider-Man: Homecoming, sin frem til nå hemmelige Star Wars-serie. Vi vet nå at denne heter Skeleton Crew, og vil fortelle historien til en gruppe tiåringer som prøver å komme seg hjem i New Republic-æraen etter hendelser som førte dem flere lysår borte. Forvent å høre mer fremover siden innspillingen skal starte i sommer og premieren blir i 2023 om denne går som smurt.