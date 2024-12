Judy Greer takket nei til Modern Family-audition da hun ikke "visste om jeg ville være Amerikas mor ennå"

I løpet av den tiden serien ble vist på TV-skjermer over hele verden, endte Modern Family opp med å bli en underholdningsgigant og vant 22 Emmy-priser i beste sendetid og en hel rekke andre priser. Serien har mange populære karakterer, som Ty Burrells Phil Dunphy, Sofia Vergaras Gloria Delgado-Pritchett og Eric Stonestreets Cameron Tucker. En av de få karakterene som dukket opp i hver eneste episode av serien, bortsett fra de tre nevnte, var Julie Bowens Claire Dunphy, men det finnes en verden der Happy Gilmore og Hubie Halloween ikke ble kjent for denne TV-karakteren.

HQ

I podcasten Dinner's on Me, som ledes av Jesse Tyler Ferguson fra Modern Family, nevnte Judy Greer - kjent som Cheryl Tunt i Archer og også medvirkende i blant annet Ant-Man, Jurassic World og 13 Going on 30- at hun fikk sjansen til å prøvespille for rollen som Claire Dunphy, men takket nei da hun ikke var klar for å bli kjent som Amerikas mamma.

Greer uttalte: "Jeg tenkte: 'Jeg tror ikke jeg kommer til å prøvespille for den. Jeg var virkelig i tvil, men jeg endte opp med å ikke gjøre det. Hvem vet om jeg ville ha fått den uansett? Jeg tenkte bare: "Jeg vet ikke om jeg vil være Amerikas mamma ennå."

Greer kom også inn på hvordan film og TV fungerer forskjellig, og at mens en persons opptreden i en film ofte er flyktig i offentlighetens øyne, varer TVs innflytelse mye lenger.

"I en film ser folk det på en måte, og så glemmer de det. I en TV-serie er det bare sånn: Du er en mamma. Det er alt."

Tror du Greer ville ha passet i rollen som Claire, eller har karakteren nå blitt synonymt med Bowen?