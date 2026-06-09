Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton vil senere i år by på en opplevelse i stil med « Vampire Survivors »

Nylig hintet utvikleren Poncle om at de hadde en rekke prosjekter på gang, noe som fikk mange til å lure på hva det lille indie-teamet egentlig jobbet med. Nå har vi delvis fått svar, da vi under Nintendo Direct ble introdusert for Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton.

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Dette er en Vampire Survivors-lignende opplevelse som utspiller seg i Jujutsu Kaisen-universet, og gir spillerne muligheten til å bruke kjente karakterer og ansikter mens de holder stand mot horder av angripende fiender, og med en lignende pixel art-stil.

Vi vet at Poncle utvikler spillet og at Shueisha Games utgir prosjektet, men vi mangler konkrete detaljer om lanseringsplanene. Likevel vil det i det minste debutere på Nintendo Switch 2 og komme ut en gang i 2026.