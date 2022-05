Juksemakere kan ikke lenger se motstanderne sine i Call of Duty: Vanguard

HQ

Det er vanskelig å bekjempe juksemakerne, og vi har flere ganger sett hvordan det nærmest kan drepe et ellers livlig fellesskap hvis ikke utviklere og de teknologiene de velger å implementere ikke lykkes i å holde juksemakerne unna.

Activision Blizzard, og de ansvarlige Call of Duty-studioene, avslørte i fjor Rocochet-initiativet, et ganske omfattende anti-juksesystem som skulle gjøre det mye vanskelig å aktivt jukse og komme unna med det i Call of Duty-spill.

I en ny oppdatering forteller de nå at de i for eksempel Call of Duty: Vanguard nå bruker et spennende nytt våpen mot juksemakerne. De bruker nemlig såkalt "Cloaking", som gjør at juksemakerne ikke lenger kan se sine motstandere. Det fungerer litt på samme måte som Damage Shield, som tidligere har gjort det umulig for juksemakere å drepe motstanderne i kamp.

"With Cloaking, players that are detected to be cheating can find themselves unable to see opposing players in the game world. Characters, bullets, even sound from legitimate players will be undetectable to cheaters. Legitimate players, however, can see cheaters impacted by cloaking (generally, they'll be the players you see spinning in circles hollering, "Who is shooting me?!") and can dole out in-game punishment."

Alt dette er for å straffe juksemakerne uten å direkte bannlyse dem. Og det er litt gøy også.