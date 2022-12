Julen inntar Fallout 76

HQ

Ikke engang en atomkatastrofe som etterlater en radioaktiv ødemark kan stoppe julen. Fallout 76 gir oss bevis på dette, siden feiringen nå har startet i Holiday Scorched-eventet. Dette forklares i detalj på a href="https://bethesda.net/en/article/3vJvEZQgjRrIOkPiuMZegt/fallout-76-holiday-scorched-event-2022" title="Don ye now your rad-resistant apparel: the holiday season comes to Fallout 76's post-nuclear Appalachia!" target="_blank">den offisielle hjemmesiden</a>:

"Fra 20. desember til 3. januar vil Fallout 76 bli besøkt av spesielle Scorched kledd i røde drakter - lytt etter lyden av klirring mens du er ute og utforsker for å finne disse presangbærende fiendene. Ta ned disse Holiday Scorched i bytte mot en julegave som inneholder godbiter og til og med en sjanse for sjeldent loot!"

Det blir faktisk enda bedre ettersom du også kan kjøpe "innpakningspapir for å lage dine egne julegaver". God jul, alle overlevende!