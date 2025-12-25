Julen på Bondi Beach ble dempet da australierne sørget over den dødeligste masseskytingen på nesten 30 år

HQ

Julefeiringen ble dempet på Sydneys ikoniske Bondi Beach torsdag da samfunnet sørget over terrorangrepet som drepte 15 mennesker under et jødisk Hanukkah-arrangement i forrige uke, og markerte Australias dødeligste masseskyting på nesten 30 år.

Politiet patruljerte strandpromenaden mens hundrevis av mennesker, mange iført nisseluer, samlet seg i stille minnestund. "Alle respekterer og er veldig triste over det som skjedde ... folk her er ute på stranden fordi det er som en feiring, men alle har det i minnet," sier den britiske turisten Mark Conroy (via Reuters).

Angrepet den 14. desember har fornyet kravene om strengere våpenlover og sterkere tiltak mot antisemittisme. Flaggene vaiet på halv stang utenfor den fredede Bondi Pavilion, like ved åstedet for skyteepisoden, som ifølge myndighetene ble utført av en far og en sønn inspirert av Islamsk Stat.

I Melbourne ble en bil med et "Happy Chanukah!"-skilt satt i brann 1. juledag, men det ble ikke rapportert om noen personskader. Statsminister Anthony Albanese fordømte angrepet og kalte det " ubegripelig", ettersom antisemittiske hendelser har økt i Australia siden Israel-Gaza-konflikten startet i 2023.