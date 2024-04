Julia Garner blir Silver Surfer i Fantastic Four

HQ

Selv om de fleste MCU-prosjektene i det siste har blitt kritisert av både media og fans og ikke har oppnådd kommersiell suksess er det mange prosjekter på trappene som har økt forventningene. Ett av dem er Fantastic Four, som får premiere i juli neste år.

Det ble nylig avslørt at Pedro Pascal skal spille Reed Richards (Mr. Fantastic), og han får selskap av Ebon Moss-Bachrach som Ben Grimm (The Thing), Vanessa Kirby som Sue Storm (The Invisible Woman) og Joseph Quinn som Johnny Storm (The Human Torch). Nå er enda en rolle klar, og det er Silver Surfer.

Ifølge en rapport fra The Hollywood Reporter er det nå bekreftet at Julia Garner (The Americans, Ozark) får den æren. Hun skal spille Shalla-Bal, en mindre kjent karakter som opprinnelig debuterte på slutten av 60-tallet i det aller første nummeret av Silver Surfer.

Synes du dette føles som det riktige valget for Silver Surfer?