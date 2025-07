Julian LeFay, far til The Elder Scrolls, har gått bort 59 år gammel

HQ

Bethesda har avslørt den uheldige nyheten om at Julian LeFay, kjent for mange som Father of The Elder Scrolls, dessverre har gått bort i en alder av 59 år gammel.

Utvikleren, som fikk kallenavnet sitt etter å ha sluttet seg til Bethesda Softworks tilbake i 1987 og hjalp selskapet med å introdusere den legendariske fantasy-franchisen til verden, forlot faktisk studioet på slutten av 1990-tallet, i stedet for å tjene tid hos Sega i en, før han til slutt også jobbet for Blockbuster, serverselskap Licorice, og til og med grunnla sitt eget indie-studio (OnceLost Games) sammen med Bethesda-veteranene Ted Peterson og Vijay Lakshman.

Når det gjelder LeFays bortgang, har Bethesda gitt ut en uttalelse der de nevnte følgende :

"Det er med stor sorg vi får vite om bortgangen til Julian LeFay.

"Han var drivkraften i skapelsen av The Elder Scrolls og grunnlaget for Bethesda som et spillstudio.

"Enkelt sagt, uten Julian hadde vi ikke vært her i dag. Hvis du hadde muligheten til å jobbe med Julian, var du velsignet med å kjenne en enestående naturkraft som presset alle til å skape noe helt spesielt.

"Hans arbeid og ånd vil leve videre både i minnene våre og i spillene våre."

LeFay hadde kjempet mot kreft i lengre tid, en sykdom som nylig ble uhelbredelig. Hvil i fred LeFay, du vil bli savnet.