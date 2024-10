Juliette lever i Silos sesong 2-trailer

HQ

Det er snart på tide å vende tilbake til Apple TV+s postapokalyptiske verden for en ny serie med Silo episoder. Serien kommer tilbake på strømmetjenesten 15. november, og med den datoen rundt en måned unna, har en trailer for denne neste episoden blitt sluppet.

I den får vi et massivt spørsmål besvart med en gang, ettersom Rebecca Fergusons Juliette lever og har det bra. Hvordan eller om hun vil klare å komme seg tilbake til Silo er uklart, men det er ingen tvil om at hennes forvisning vil føre til mange svar på spørsmål om hvorfor Silo ble konstruert i utgangspunktet.

Det offisielle sammendraget for sesong 2 av Silo er som følger: "Silo er historien om de siste ti tusen menneskene på jorden, deres kilometerdype hjem som beskytter dem mot den giftige og dødelige verden utenfor. Ingen vet imidlertid når eller hvorfor Silo ble bygget, og de som prøver å finne ut av det, møter fatale konsekvenser. Ferguson spiller hovedrollen som Juliette, en ingeniør som søker svar på mordet på en av sine kjære, og som ramler inn i et mysterium som går langt dypere enn hun noen gang kunne ha forestilt seg, og som får henne til å oppdage at hvis ikke løgnene dreper deg, så gjør sannheten det."

Du kan se traileren for sesong 2 nedenfor.